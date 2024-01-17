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Güncel
AA 17.01.2024 15:30

Euro Bölgesinde enflasyon yüzde 2,9'a çıktı

Euro Bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,9 seviyesine yükseldi.

Euro Bölgesinde enflasyon yüzde 2,9'a çıktı
[Fotograf: Reuters]

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) aralık ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesinde kasımda yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon aralıkta yüzde 2,9'a ulaştı. TÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0,2 arttı.

Piyasa beklentileri, aralıkta Euro Bölgesinde yıllık enflasyonun yüzde 2,9, aylık yüzde 0,2 olması yönündeydi. Açıklanan verinin piyasa beklentileriyle uyumlu gelmesi dikkati çekti.

AB'de de kasımda yüzde 3,1 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 3,4'e çıktı. AB'de TÜFE, aralıkta aylık bazda ise yüzde 0,1 arttı.

Euro Bölgesinde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,74 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 1,21 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,66 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 0,68 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon aralıkta Çekya'da yüzde 7,6, Romanya'da yüzde 7, Slovakya'da yüzde 6,6, Polonya'da yüzde 6,2, Avusturya'da yüzde 5,7, Macaristan'da yüzde 5,5, Hırvatistan'da yüzde 5,4, Bulgaristan'da yüzde 5, Fransa'da yüzde 4,1, Almanya'da yüzde 3,8 ve İspanya'da yüzde 3,3 olarak belirlendi.

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