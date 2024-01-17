Denizli'de üniversite öğrencileri hasta çocuklara destek oluyor

PAÜ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisinde yatan çocuklara eğitici etkinlikler gerçekleştirdi.

Projede yer alan Anestezi Programı, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ve Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri serviste yatan çocuklarla bol kahkahalı, eğlenceli ve aynı zamanda eğitici etkinlikler gerçekleştirerek; onlara hastalıklarını bir nebze olsun unutturmaya çalıştı.

Topluma Hizmet Uygulamaları dersini yürüten Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğr. Gör. Dilek Uludağ Kodal, öğrencilerinin yaptığı projenin çocukların kalbine dokunduğunu ve onların özveriyle çalıştığına dikkat çekerek bu tür organizasyonların artması için bu çalışmanın bir örnek niteliğinde olmasını diledi.