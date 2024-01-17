Duman 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 17.01.2024 14:35

Denizli'de üniversite öğrencileri hasta çocuklara destek oluyor

Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri “Neşeli Kalpler, Gülümseyen Yüzler” projesi ile hasta çocuklarla eğlenceli anlar yaşadı.

Denizli'de üniversite öğrencileri hasta çocuklara destek oluyor
[Fotograf: İHA]

PAÜ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisinde yatan çocuklara eğitici etkinlikler gerçekleştirdi.

Projede yer alan Anestezi Programı, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ve Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri serviste yatan çocuklarla bol kahkahalı, eğlenceli ve aynı zamanda eğitici etkinlikler gerçekleştirerek; onlara hastalıklarını bir nebze olsun unutturmaya çalıştı.

Topluma Hizmet Uygulamaları dersini yürüten Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğr. Gör. Dilek Uludağ Kodal, öğrencilerinin yaptığı projenin çocukların kalbine dokunduğunu ve onların özveriyle çalıştığına dikkat çekerek bu tür organizasyonların artması için bu çalışmanın bir örnek niteliğinde olmasını diledi.

ETİKETLER
Denizli Pamukkale
Sıradaki Haber
Deprem bölgesi Malatya’da konutlara talep arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:08
Konut Fiyat Endeksi kasımda arttı
15:57
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5'i FETÖ mensubu 8 kişi yakalandı
15:54
Araştırma: Video oyunları oynayanların işitme kaybı yaşama riski daha yüksek
15:50
İsrail'den Lübnan’ın güneyine saldırı
15:47
Pakistan: İran'ın saldırısına karşı verilecek yanıtta tüm seçenekler masada
15:46
Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama: En az 15 ölü
Antalya Kaş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Antalya Kaş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
FOTO FOKUS
Kadıköy'de yaşlı kadına köpekler saldırdı: O anlar kamerada
Kadıköy'de yaşlı kadına köpekler saldırdı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ