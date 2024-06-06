Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervler 2020 yılı mart ayından beri ilk defa pozitife döndü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası rezervlerindeki artışa ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin dış şoklara karşı dayanıklılığının daha da arttığına dikkati çeken Şimşek, rezervlerin ve makro finansal istikrarın güçlediğini aktardı.

Dış şoklara karşı dayanıklılığımız daha da artıyor.



Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor.



Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü.



Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı.



Brüt rezervler ise… pic.twitter.com/9mQYFBmHcI — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 6, 2024

Şimşek, swap hariç net rezervlerin, Mart 2020'den sonra ilk defa pozitife döndüğünü anımsatarak, şunları kaydetti:

"Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı, brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı. Rezervlerimizin daha da artırılması için yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve yeni sanayi politikalarıyla sürdürülebilir cari açığa ulaşılması, doğrudan yabancı yatırımları artırmaya yönelik politikalar ve sermaye benzeri dış kaynağa erişim önem arz etmektedir. Bunu da programı kararlılıkla uygulayarak başaracağız."