Çok Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 27.10.2023 11:10

Bakan Şimşek: KKTC'nin kalkınması için destekler devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, birçok konuda taraflar arasında işbirliğini kuvvetlendirerek, KKTC'nin kalkınması için gereken teknik ve mali destekleri sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan Şimşek: KKTC'nin kalkınması için destekler devam edecek
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova ile dost ve kardeş iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi amacıyla faydalı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik olarak KKTC Maliye Bakanlığına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Bakanlığımızın sahip olduğu teknolojik altyapının KKTC'de kullandırılması başta olmak üzere birçok konuda somut adımlar ile işbirliğimizi kuvvetlendirerek, KKTC'nin kalkınması için gereken teknik ve mali destekleri sağlamaya devam edeceğiz."

ETİKETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek KKTC
Sıradaki Haber
Fitch, Türkiye'de yatırımların artırmasını bekliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:52
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi
00:45
İngiltere'den İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarına 'seyahat uyarısı'
00:42
Sınır Tanımayan Doktorlar: Şifa Hastanesi'ndeki binlerce kişi için endişeliyiz
00:18
Şifa Hastanesi'ne sığınan Filistinlilerin yaşam mücadelesi
00:31
Kızılhaç: Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi
00:27
UNICEF: Gazze'deki bir milyon çocuk tarifsiz bir dehşet gecesi yaşayacak
Hollanda'da Filistin’e destek gösterisi
Hollanda'da Filistin’e destek gösterisi
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ