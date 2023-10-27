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Ekonomi
AA 27.10.2023 10:56

Gümrük Muhafaza, kaçakçılara geçit vermedi

Gümrük Muhafaza tarafından ekim ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, kanser , şeker hastalığı tedavisi ve vücut geliştirmede kullanılan ilaçlar ile elektronik sigara ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza, kaçakçılara geçit vermedi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ekipler, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini, başta gümrüklü sahalar olmak üzere, ülke genelinde sürdürüyor.

Bu kapsamda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yürütülen operasyonda, Almanya'dan havalimanına gelen bir yolcunun valizleri şüpheli olarak değerlendirilerek x-ray taramasından geçirildi.

Detaylı kontrol amacıyla açılan valizlerdeki kedi mamaları içerisinde kanser ve şeker hastalığı tedavisinde kullanıldığı tespit edilen, yaklaşık 5 milyon lira değerinde 177 kutu ilaç ve 12 enjektöre rastlandı.

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Kapıkule'de vücut geliştirme ilaçları ve elektronik sigara ele geçirildi

Bir başka operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak amacıyla Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tır, riskli görülerek x-ray taramasına sevk edildi.

Şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine hangara yönlendirilen araçta yapılan aramada, tırın iç kısmında, dorsenin duvarı ile aynı görünüme sahip ve sonradan yapılmış olduğu belirlenen metal bir duvar oluşturulduğu belirlendi.

Söz konusu metal bölmeye gizlenmiş, sporcular tarafından vücut geliştirme amaçlı kullanılan 32 bin 655 adet ilaç ile 25 bin 530 elektronik sigaraya el konuldu.

Söz konusu iki türdeki kaçak eşyanın piyasa değerinin, yaklaşık 16 milyon lira olduğu tespit edildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ekim ayında toplam 552 bin 956 elektronik sigara ele geçirildi

Öte yandan yasa dışı elektronik sigara ticaretine yönelik gümrük kapıları, hava ve deniz limanlarında bu ay düzenlenen operasyonlarda, toplam 552 bin 956 elektronik sigara ve bunlara ilişkin aksam ve sarf malzemesine el konuldu. Söz konusu kaçak eşyanın piyasa değeri, yaklaşık 22 milyon lira olarak hesaplandı.

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Ticaret Bakanlığı Kaçakçılık
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