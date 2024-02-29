Bakan Şimşek, G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen, G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına ilişkin paylaşım yaptı.

Yılın ilk G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katıldıklarını bildiren Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel ekonomik görünümün yanı sıra gündemde yer alan eşitsizliklerin azaltılması, uluslararası vergilendirme ve sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı konularını değerlendirdik. Ayrıca gerçekleştirdiğim ikili görüşmelerde Türkiye ekonomisine ilişkin gelişmeleri değerlendirirken çok taraflı kalkınma bankaları ve ülkelerle ilişkilerimizi ve işbirliğimizi güçlendirecek hususlarda görüş alışverişinde bulunduk."