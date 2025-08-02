Parçalı Bulutlu 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 02.08.2025 13:08

Bakan Şimşek: Dış ticaretteki tablo sağlıklı büyüme dinamiğine işaret etmektedir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuzda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat seviyesine ulaşıldığını belirterek, "Dış ticaretteki bu tablo, güçlü hizmet gelirleri, sürdürülebilir cari açık ve sağlıklı büyüme dinamiğine işaret etmektedir" dedi.

Bakan Şimşek: Dış ticaretteki tablo sağlıklı büyüme dinamiğine işaret etmektedir
[Fotograf: AA]

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İhracatın rekor seviyeye ulaştığını belirten Şimşek, "İhracat temmuzda yıllık yüzde 11 artarak tarihimizin en yüksek aylık seviyesine ulaştı. Yıllık ihracat 269,4 milyar dolara yükselirken, ithalat geçen aya göre sınırlı bir artışla 357,7 milyar dolar gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Bu güçlü performansın, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen ihracatçıların dinamizmi ve ürün ile pazar çeşitlendirmesindeki başarının somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti;

Dış ticaretteki bu tablo, güçlü hizmet gelirleri, sürdürülebilir cari açık ve sağlıklı büyüme dinamiğine işaret etmektedir. Bu ivmeyi koruyarak, Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki konumunu her geçen gün daha da ileriye taşımak için makro finansal istikrarı pekiştiren, katma değeri yüksek üretim ve inovasyon odaklı dönüşüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. 

ETİKETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı İhracat Mehmet Şimşek
Sıradaki Haber
TPAO'nun İstanbul'daki sahası için kamulaştırma kararı alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:19
Güney Kore'de iktidardaki Demokrat Parti'nin yeni lideri Jung oldu
14:15
Vatandaşlar "Yeşil Vatan için biz de hazırız" mesajıyla CİMER'e başvurdu
14:14
Gazze'de 2'si çocuk 3 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
14:13
Savunma ve havacılıkta ihracat artışı sürüyor
14:25
Kamu işçisinin zam oranı belli oldu
14:08
Okumak ve dinlemek beyni farklı çalıştırıyor
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 29 Filistinli hayatını kaybetti
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 29 Filistinli hayatını kaybetti
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak caddeleri göle çevirdi
Ankara'da sağanak caddeleri göle çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ