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Ekonomi
TRT Haber 13.05.2024 12:10

Bakan Şimşek: Cari açıktaki düşüş programımızın başarısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık cari açıkta 8 aydır devam eden düşüş, programımızın başarısı. Mart ayında 2023 yılı mayısa göre cari açıktaki yıllık iyileşme 25,8 milyar dolar oldu" dedi.

Bakan Şimşek: Cari açıktaki düşüş programımızın başarısı
[Fotograf: AA]

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, şunları kaydetti;

Yıllık cari açıkta 8 aydır devam eden düşüş, programımızın başarısı. Mart ayında 2023 yılı mayısa göre cari açıktaki yıllık iyileşme 25,8 milyar dolar oldu. Bu gerçekleşme ilk çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oran olarak yaklaşık yüzde 2,7’ye gerilediğini ima ediyor. 

Cari işlemler açığı geriledi
Cari işlemler açığı geriledi

Programımıza duyulan güvenle risk primimiz düşüyor, dış finansmana erişim artıyor. Rezerv hariç (resmi ve bankacılık) sermaye girişi martta yıllık cari açığın 20 milyar dolar üzerinde. Cari açıkta gerileme ve dış finansman girişindeki olumlu görünümle döviz rezervlerimizde iyileşme devam edecek.  Böylece makro finansal istikrar daha da güçlenecek ve dezenflasyon sürecine oldukça önemli katkı sağlanacak. 

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Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı
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