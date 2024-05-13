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Ekonomi
AA 13.05.2024 12:01

ASELSAN'ın "kent güvenlik yönetim sistemi" siparişine 353,8 milyon dolarlık ilave

ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığı, kent güvenliğine yönelik projeye ilişkin sözleşme değişikliği kapsamında ilave 353 milyon 863 bin dolarlık "kent güvenlik yönetim sistemi" siparişi aldı.

ASELSAN'ın "kent güvenlik yönetim sistemi" siparişine 353,8 milyon dolarlık ilave

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN arasında imzalanan kent güvenliğine yönelik mevcut projeye ilişkin sözleşme değişikliğine gidildiği bildirildi.

Bu kapsamda ASELSAN'a 353 milyon 863 bin dolar tutarında ilave "kent güvenlik yönetim sistemi" siparişi verildiği ifade edilen açıklamada, projeye ilişkin teslimatların 2027 yılı sonuna kadar Türk savunma sanayi ekosisteminde yer alan paydaşların da katkısı ile tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

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ASELSAN Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
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