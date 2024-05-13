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Ekonomi
AA 13.05.2024 12:09

Akkuyu NGS'nin türbin binası çatısının montajı tamamlandı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2. güç ünitesinde türbin binası çatısının montajı tamamlandı.

Akkuyu NGS'nin türbin binası çatısının montajı tamamlandı
[Fotograf: AA]

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplam ağırlığı 1142 ton olan ve 9 genişletilmiş kirişten oluşan türbin binasının çatısında gerçekleştirilen kurulum süreci üç aydan fazla sürdü. Her biri 95-175 ton ağırlığında ve 61 metre uzunluğunda olan kirişler, özel olarak hazırlanmış iki kızak üzerinde eş zamanlı olarak birleştirilerek monte edildi.

Kurulum için Liebherr LR 13000 paletli vinç kullanıldı. Türbin binasındaki her bir kiriş 10 milimetre hassasiyetle monte edildiğinden, çalışmalar dikkatle gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, türbin binasına çatı kirişlerinin kurulmasının yüksek düzeyde dikkat gerektiren karmaşık bir iş olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sıkı programa ve zorlu hava koşullarına rağmen inşaat ekibi görevi başarıyla tamamladı. Elde edilen sonuçlardan gurur duyuyoruz ve her çalışanımıza gösterdikleri özen ve profesyonellik için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki aşamada turbo jeneratör ünitesinin ana tertibatlarını ve bileşenlerini monte etmeye başlayacağız."

Akkuyu NGS inşaat sahasındaki tüm çalışmalar, bağımsız denetim kuruluşları ve Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından denetleniyor.

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