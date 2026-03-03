Duman 7.8ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 03.03.2026 11:07

Bakan Şimşek: Artan petrol fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlandırmaya çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gıda fiyatlarındaki artışların hava şartlarına bağlı olarak telafisini bekliyoruz. Artan petrol fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlandırmak üzere çalışıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:

"Şubatta aylık enflasyon yüzde 2,96 gerçekleşti.

Gıda fiyatlarının uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artması, yıllık enflasyonda geçici bir yükselişe neden oldu. Temel mal enflasyonu yüzde 16,6’ya geriledi. Katılığın yüksek olduğu hizmet enflasyonu ise son 47 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 40’ın altına indi. Bu görünüm enflasyonda aşağı yönlü eğilimin sürdüğüne işaret ediyor.

Son iki ayda gıda fiyatlarında görülen yüksek artışların, önümüzdeki dönemde hava şartlarına bağlı olarak telafi edilmesini bekliyoruz. Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler kaynaklı artan petrol fiyatlarının enflasyon etkisini sınırlandırmak üzere çalışıyoruz.

Dezenflasyon sürecinin devamı için tüm politika araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanıyoruz."

