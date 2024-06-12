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Ekonomi
TRT Haber 12.06.2024 12:41

Bakan Şimşek: AAYB’nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankasıyla gelecek 3 yılı kapsayan ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattıklarını bildirdi.

Bakan Şimşek: AAYB’nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın (AAYB) Başkanı Jin Liqun’u bakanlıkta ağırladıklarını bildirdi.

Şimşek, görüşmeye ilişkin şunları  kaydetti;

Kalkınma önceliklerimize destek veren Banka, kurulduğu 2016’dan bu yana ülkemize 4,5 milyar dolar finansman sağlamıştır. Görüşmede önümüzdeki 3 yılı kapsayan AAYB’nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık.

Güçlü ekonomi programımızla uluslararası finansal kuruluşların yatırım yaptığı önde gelen ülkelerden olmayı sürdüreceğiz. 

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Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı
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