İstanbul’da düzenlenen “Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi” iş, sanat ve spor dünyasından birçok başarılı kadını bir araya getirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan zirveye video konferans yoluyla katıldı.

Ticaret Bakanı Pekcan, 8 Mart’ın kadınla ilgili toplumsal farkındalığı artıracağını ve bunun bir günle sınırlı olmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin bugüne kadar kadının statüsünün korunması ve geliştirilmesi noktasında önemli kazanımları olduğunu ve küresel ekonominin kadınların güçlenmesi için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi:

“Kadın girişimcilerimiz sayesinde ülkemiz ticaret hacmini daha da artırarak ekonomimizin istikrarlı bir şekilde büyüyeceğine ve hedeflerimize hızla ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.”

Bakanlığın kadınlar için yaptığı çalışmalar anlatıldı

Pekcan, bakanlığın kadınlar için yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Bugüne kadar 47 ilde yaklaşık 1400 kadın girişimciyi bir araya getirmeyi sağlayan "Kadın Girişimci Network Projesi" ile iller bazında kadın girişimcilere ulaşılması ve bir kadın girişimci ağının oluşturulması hedefleniyor.

İhracat yapmak isteyen kadın girişimciler Kolay İhracat Platformu’na başvurarak, yapay zeka destekli gelişmiş ve kapsamlı bir dijital danışmanlık hizmetinden yararlanabiliyor.

“Ortaklarının çoğu kadın olan kooperatiflere finansman desteği sunuyoruz”

E-Ticaret Akademisi’nden yararlanan kullanıcıların yüzde 46’sını kadınların oluşturduğunu açıklayan Pekcan, özellikle kırsal bölgelerdeki kadınların kooperatifler aracılığıyla ekonomik hayatta etkin roller üstlenebileceğini söyledi:

“Bu çerçevede Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOP-DES) Programı'mızı kadın kooperatiflerine odakladık. Ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği sağlıyoruz. Bu program kapsamında 2020 yılında faaliyet gösteren 139 kadın kooperatifinin 149 projesine 14 milyon 500 bin liranın üzerinde hibe desteği verdik.”