Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 12:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Pakdemirli duyurdu: Fındık alım süresi uzatıldı
[Fotoğraf: AA]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattıklarını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO'nun fındık alım sürecine ilişkin yeni kararı duyurdu.
Pakdemirli Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Fındık üreticilerimize müjde. TMO'muzun fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık. Üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çalışıyoruz. Hayırlı olsun."
Üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) December 16, 2020
Fındık üreticilerimize müjde:
Toprak Mahsulleri Ofisimizin fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık.
Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çalışıyoruz.
Hayırlı olsun.
Etiketler: Bekir Pakdemirli Twitter
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