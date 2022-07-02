Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılının ilk yarısında aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracat rakamlarının görüldüğünü belirterek "Türkiye Ekonomi Modelimizin en önemli bileşenlerinden biri olan ihracatta kırdığımız bu rekorlar ekonomimizin sağlam temeller üzerinde ilerlediğine işaret etmektedir." ifadesini kullandı.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin salgın sonrası dönemde küresel tedarik zincirlerindeki değişimi en iyi şekilde değerlendirerek ihracatını artırmaya devam ettiğini vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Mayıs ayı itibarıyla 242,6 milyar dolara ulaşan ihracatımız Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici verilere göre haziran ayında da artışına devam etmektedir. 2022 yılı Haziran ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 oranında artarak 23,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece 2022 yılının ilk yarısında aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracat rakamları görülmüştür. Türkiye Ekonomi Modelimizin en önemli bileşenlerinden biri olan ihracatta kırdığımız bu rekorlar ekonomimizin sağlam temeller üzerinde ilerlediğine işaret etmektedir."

Nebati, enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüksek seviyesini koruduğuna ve yüzde 93,4 olarak gerçekleştiğine dikkati çekerek "Önümüzdeki dönemde küresel düzeyde enerji fiyatlarında görülecek normalleşmeyle birlikte ihracatın bu yüksek performansı bize cari işlemler dengesinde hedeflediğimiz iyileşmenin olacağını göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.