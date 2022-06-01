Türkiye-Pakistan İş Forumu, TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı. Toplantıya, Bakan Muş'un yanı sıra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, Pakistan Federal Ticaret Bakanı Syed Naveed Qamar, Pakistan Federal Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ile iki ülkeden yetkililer katıldı.

Bakan Muş, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesine yaklaştığını belirterek, "2021 yılında Kovid-19 salgınına rağmen Pakistan ile ticaretimiz bir önceki yıla göre yüzde 22,5 artış kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a yaptığı ziyaretlerde 5 milyar dolar hedefi konulmuştu. Bu yılın ilk 4 ayına baktığımız zaman geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 7'lik bir artış söz konusu. Bu sevindirici ama seviyenin çok gerisindeyiz." dedi.

İki ülke iş dünyasının beklediği ve müzakerelerinin yürütüldüğü ticaret anlaşmasında sona yaklaşıldığı bilgisini veren Muş, söz konusu anlaşmayla ilk olarak 5 milyar dolarlık hedefin, ardından da yeni hedeflerin aşılacağına inandıklarını söyledi.