Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 artışla 2.554,28 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,18 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 2.554,28 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,18 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83'le iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,44'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 0,79 değer kazancıyla 2.547,09 puandan tamamladı.
Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ve küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini bildirdi.
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