Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından görüşmeye dair yaptığı açıklamada, Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi ile ticari ilişkileri geliştirmeye önem verdiklerini belirtti.

Muş, "Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile bir araya geldik. Sayın Bakan'ın ülkemize gerçekleştirdiği bu ziyaret, Nikaragua'yı Türk iş dünyasının gündemine taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.