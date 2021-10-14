Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 15:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Muş, Nikaragua Dışişleri Bakanı ile görüştü
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile bir araya geldi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından görüşmeye dair yaptığı açıklamada, Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi ile ticari ilişkileri geliştirmeye önem verdiklerini belirtti.
Muş, "Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile bir araya geldik. Sayın Bakan'ın ülkemize gerçekleştirdiği bu ziyaret, Nikaragua'yı Türk iş dünyasının gündemine taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Mehmet Muş Ticaret Bakanlığı
Son Haberler
- 16:08
- 15:56
- 16:02
- 16:00
- 15:51
Sıradaki Haber
Vergi iadesiyle çiftçiye 5 milyar lira ödenmesi bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz