İnşaat sektöründeki durum masaya yatırıldı, gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisine katkısına değinildi. Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın projeleri Ankara'daki basın toplantısında anlatıldı.

Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, şirket olarak nitelikli projelerle önemli aktörler arasında yer aldıklarına vurgu yaptı.

"Bugün 3,5 milyar TL'yi aşan aktif bir büyüklüğe ulaştık. Sermaye büyüklüğü açısından GYO sektörünün ilk beş şirketi arasında yer almaktayız. 3 büyükşehrimizde 4 referans projeye vakıf gayrimenkul yatırım ortaklığı imzasını atmaktan son derece mutluyuz."

"İstihdamın desteklenmesinde öncü rol üstleneceğiz"

İncehasan, projelerin detaylarını ve hedeflerini anlattı. İstanbul'a yapılacak Uluslararası Finans Merkezi Projesi'nde çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyerek, "Enerji verimliliği, iklim, finansal kapsayıcılık, üretim ve istihdamın desteklenmesi konusunda sektörümüzde öncü rol üstleneceğiz" dedi.

Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, Ankara'da yapılacak 916 konutluk proje hakkında da bilgi verdi. 2023'te tamamlanacak projenin satışlarının yarın başlayacağını söyledi.