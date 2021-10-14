Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 123,5 milyar dolar oldu
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Ekim haftasında 1 milyar 741 milyon dolar artarak 123 milyar 463 milyon dolara yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 8 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 152 milyon dolar artışla 85 milyar 356 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 1 Ekim'de 83 milyar 204 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 410 milyon dolar azalarak 38 milyar 517 milyon dolardan 38 milyar 107 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 8 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 741 milyon dolar artışla 121 milyar 722 milyon dolardan 123 milyar 463 milyon dolara çıktı.
Etiketler: Merkez Bankası Dolar
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