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Ekonomi
AA 02.04.2025 01:38

Bakan Kurum'dan boykot tepkisi: Hep kaybetmeye mahkumsunuz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Huzurumuzu ve ekonomimizi hedef alarak attığınız her adımda hep kaybetmeye mahkumsunuz!" ifadesini kullandı.

Bakan Kurum'dan boykot tepkisi: Hep kaybetmeye mahkumsunuz

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarına ilişkin açıklama yaptı.

Kurum, şunları kaydetti:

"Boykot diyerek, bu milletin işini, aşını, esnafın siftahını, helal kazancını, çiftçinin emeğini, alın terini hedef aldınız. Ama şunu iyi bilin ki bu çağrılarla ne para kulelerini, yolsuzluk skandallarını örtebilir ne de bu millete zarar verebilirsiniz. Huzurumuzu ve ekonomimizi hedef alarak attığınız her adımda hep kaybetmeye mahkumsunuz!"

ETİKETLER
Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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