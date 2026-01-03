Bakan Kacır: Türkiye, küresel pazarlarda varlığını güçlendiriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılı ihracat rekorlarını kamuoyuyla paylaştığını belirtti.

Milli Teknoloji Hamlesi adımlarının ihracatta da sonuç verdiğini vurgulayan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatımız yıllık yüzde 10,9 artışla 101 milyar dolardan 112 milyar dolara erişti. Toplam mal ihracatımız 273,4 milyar dolara çıktı. Türkiye, katma değerli ve rekabetçi üretimle küresel pazarlarda varlığını güçlendiriyor."