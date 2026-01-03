Puslu 0.6ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 03.01.2026 21:57

Bakan Kacır: Türkiye, küresel pazarlarda varlığını güçlendiriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatının yıllık yüzde 10,9 artışla 101 milyar dolardan 112 milyar dolara eriştiğini belirterek, "Türkiye, katma değerli ve rekabetçi üretimle küresel pazarlarda varlığını güçlendiriyor." açıklamasını yaptı.

Bakan Kacır: Türkiye, küresel pazarlarda varlığını güçlendiriyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılı ihracat rekorlarını kamuoyuyla paylaştığını belirtti.

Milli Teknoloji Hamlesi adımlarının ihracatta da sonuç verdiğini vurgulayan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatımız yıllık yüzde 10,9 artışla 101 milyar dolardan 112 milyar dolara erişti. Toplam mal ihracatımız 273,4 milyar dolara çıktı. Türkiye, katma değerli ve rekabetçi üretimle küresel pazarlarda varlığını güçlendiriyor." 

