Açık 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 07.10.2023 16:49

Bakan Işıkhan: Emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "müjde" olarak duyurduğu işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.

Bakan Işıkhan: Emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
[Fotograf: AA]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Vedat Işıkhan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emekli
Sıradaki Haber
AK Parti, yeni yasama yılının ilk torba teklifi için mesai yapıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:00
Körfez İşbirliği Konseyi: Saldırıların sonuçlarından İsrail sorumludur
18:00
Hamas: Elimizde İsrail'deki tüm esirlerimizin serbest kalmasını sağlayacak esirler var
17:57
İsrail-Lübnan sınırında gerginlik
17:51
ABD: İsrail neye ihtiyaç duyarsa sahip olmasını sağlamak için çalışacağız
17:51
Katar: Gazze'de yaşanan gerginliğin sorumlusu yalnızca İsrail
17:47
Netanyahu ile Biden telefonda görüştü
Teos Antik Kenti satrançta usta-öğrenci buluşmasına ev sahipliği yaptı
Teos Antik Kenti satrançta usta-öğrenci buluşmasına ev sahipliği yaptı
FOTO FOKUS
Kassam, roket saldırılarına ait dron görüntüleri yayınladı
Kassam, roket saldırılarına ait dron görüntüleri yayınladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ