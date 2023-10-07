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Ekonomi
TRT Haber 07.10.2023 12:05

AK Parti, yeni yasama yılının ilk torba teklifi için mesai yapıyor

AK Parti, yeni yasama yılının ekonomiye ilişkin ilk torba yasa teklifini Meclis'e sunmaya hazırlanıyor. Aile ve Gençlik Bankası'nın doğrudan faizsiz kredi kullandırmasına yönelik evlilik kredisi düzenlemesinin de teklifte yer alması bekleniyor.

AK Parti, yeni yasama yılının ilk torba teklifi için mesai yapıyor

AK Parti, Orta Vadeli Program kapsamında çeşitli düzenlemeleri içeren ilk yasa teklifi için mesai yapıyor.

Teklifte, fiyat istikrarını hedefleyen ve dezenflasyon çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulacak düzenlemeler yer alacak. Kısa sürede tamamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanan teklif, Orta Vadeli Program kapsamındaki ilk yasa teklifi olacak.

Evlilik kredisi de teklifte yer alacak

Aile ve Gençlik Bankası'nın doğrudan faizsiz kredi kullandırmasına ilişkin düzenlemenin teklifte yer alması bekleniyor.

Yeni evlenecek çiftler de faizsiz kredi uygulamasından yararlanacak. Teklifin yasalaşmasının ardından bu uygulama pilot olarak deprem bölgesinde başlatılacak.

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