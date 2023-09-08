Az Bulutlu 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 08.09.2023 00:27

Bakan Işıkhan: Aktif istihdam politikalarımızı İşkur aracılığıyla hizmete sunacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşverenlerin talepleri doğrultusunda piyasanın gerek duyduğu koşulları taşıyacak işbaşı eğitim programlarımızı, mesleki iş gücünün yetiştirilmesi noktasında kendi aktif istihdam politikalarımızı İşkur aracılığıyla hizmete sunacağız. İstihdama katkıda bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Bakan Işıkhan: Aktif istihdam politikalarımızı İşkur aracılığıyla hizmete sunacağız
[Fotograf: AA]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in katıldığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıda yerli ve yabancı haber ajanslarının temsilcilerinin Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin soruları yanıtlandı.

Işıkhan, gelecek yıla yönelik asgari ücretin belirlenmesi sürecinde işçi ve işverenlerle aralık ayının ilk haftasında bir araya gelerek, gelecek yıla ait asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarına başlayacaklarını duyurdu.

Kamu görevlilerine gelecek yıldan itibaren, enflasyon farkı da hesaba katıldığında ücret artışı sağlanacağını belirten Işıkhan, "Bakanlık olarak OVP doğrultusunda ülkemizin ekonomik anlamda büyümesi, ihracatının artırılması sürecinde üzerimize düşen en önemli görevlerden biri istihdam. İşverenlerin talepleri doğrultusunda piyasanın gerek duyduğu koşulları taşıyacak işbaşı eğitim programlarımızı, mesleki iş gücünün yetiştirilmesi noktasında kendi aktif istihdam politikalarımızı İşkur aracılığıyla hizmete sunacağız. Türkiye ekonomisinin kalkınmasının bel kimliğini oluşturan istihdama katkıda bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Vedat Işıkhan İstihdam İŞKUR
Sıradaki Haber
Bakan Bolat: İhracat hedeflerine ulaşmak için tüm enstrümanları kullanacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
Mali'de 2 terör saldırısı: 64 kişi öldü
00:44
YÖK'ten depremden en çok etkilenen 4 ildeki üniversite öğrencileriyle ilgili kararlar
00:35
ABD Ukrayna'ya 600 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu
00:35
Kuşadası açıklarında 112 düzensiz göçmen yakalandı
00:31
DSÖ: Ukrayna'da savaşın başından bu yana 1147 sağlık merkezi hedef alındı
00:27
Bakan Kacır: OVP'deki hedeflere ulaşmak için gerekeni yapacağız
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan deprem sonrası acil durum tatbikatı
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan deprem sonrası acil durum tatbikatı
FOTO FOKUS
Yunanistan'da şiddetli yağışlar 5 Eylül'den bu yana devam ediyor
Yunanistan'da şiddetli yağışlar 5 Eylül'den bu yana devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ