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Ekonomi
AA 16.04.2025 12:30

Bakan Işıkhan: 3 yılda 445 bin kişiye staj desteği sağladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla son 3 yılda 445 bin 572 kişiye 63,5 milyar lira staj desteği sağladıklarını bildirdi.

Bakan Işıkhan: 3 yılda 445 bin kişiye staj desteği sağladık

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ihtiyaç duyulan stratejik öneme sahip alanlarda nitelikli işgücünü yetiştirdiklerini belirtti. Işıkhan, şunları kaydetti:

"İhtiyaç duyulan stratejik öneme sahip alanlarda nitelikli işgücümüzü yetiştiriyoruz. İŞKUR aracılığıyla son 3 yılda 445 bin 572 kişiye 63,5 milyar TL Staj Desteği sağladık.Toplamda 95 bin 341 kişinin kalfalık belgesi, 170 bin 726 kişinin ustalık belgesi almasını sağladık.

"Yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz"

Bakan Işıkhan: 3 yılda 445 bin kişiye staj desteği sağladık

Küresel düzeyde artan rekabet ortamında öne çıkabilmek için çalışma hayatımızı daha da güçlendirmeye ve yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu amaçlarla hazırladığımız Ulusal İstihdam Stratejimizi ve Orta Vadeli Program hedeflerimizi gerçekleştireceğiz.

 

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR Vedat Işıkhan
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