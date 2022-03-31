Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Dönmez: Verimliliğin sesini takip et
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji verimliliğinin önemine dikkati çekerek, "Verimliliğin sesini takip et. Bir hareketinle sen de bu ritme katıl." ifadelerini kullandı.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından evlerde enerjinin verimli kullanılmasına yönelik bir video paylaştı.
Enerji verimliliğinin önemine işaret edilen 40 saniyelik videoya ilişkin Dönmez, "Verimliliğin sesini takip et. Bir hareketinle sen de bu ritme katıl." mesajını paylaştı.
Verimliliğin sesini takip et. Bir hareketinle sen de bu ritme katıl.#RitmeKatıl pic.twitter.com/M7P8uskSG2— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) March 30, 2022
Videoda, düşük enerji tüketimi olan ürünlerin tercih edilmesi, kullanılmayan odalarda ışıkların kapatılması, ürünlerin kullanım sonrası fişten çıkartılması, ortam ısısının bir derece düşürülmesi gibi verimliliği artıracak önerilere yer verildi.
Etiketler: Fatih Dönmez Enerji Enerji Tasarrufu
Son Haberler
- 10:22
- 10:17
- 10:17
- 10:14
- 10:08
Sıradaki Haber
Borsa güne yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz