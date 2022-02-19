Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

“Elektrik dağıtım şirketi ve tedarikçi ilaveten bir kar marjı koyamaz”

Bakan Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin fahiş oranda zam yaparak kar elde etmesi iddialarına ilişkin şunları söyledi:

“Hem elektrik tarafında hem doğal gaz tarafında 2001 yılında çıkan Elektrik Piyasası Kanunu var. Bu kanunlarla bu yetkiler bağımsız bir kurum olan EPDK’ya verilmiş. Elektrik dağıtım şirketi ve tedarikçi ilaveten bir kar marjı koyamaz. Çünkü onların hepsinin ne kadar bir bedel alacağı bu düzenlemelerle ortaya konmuş. Aksi bir davranış varsa zaten denetim mekanizmasında bunlar çıkar ve gereği yapılır.

Fiyatları vatandaşlarımıza daha düşük bir şekilde yansıtabilmek için EÜAŞ, ürettiği enerjiyi daha düşük bir fiyatla satarak nihai tüketiciye ulaşan birim fiyatını aşağı çekmiş oluyor. Ama bunu maalesef suiistimal ettiler. Konuşanların ya bilgisizliğinden ya da bilgi gizlemesiyle ilgili bir şey. Burada sanki başkalarına kaynak aktarılıyormuş gibi bir yorum yapıldı. Kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil.”

“Ocak ayı itibarıyla ilk indirimli tarife diliminde kalan abone sayısı toplam faturalanan abone sayısının yüzde 64’ü çıktı”

Ocak ayının mesken grubunda enerji tüketiminin hem elektrikte hem de doğal gazda en fazla ve yoğun olduğu ayı olduğunu dile getiren Bakan Dönmez, “Kış dolayısıyla böyle bir yoğunluk olur. Buna rağmen ocak ayı itibarıyla ilk indirimli tarife diliminde kalan abone sayısı toplam faturalanan abone sayısının yüzde 64’ü çıktı. Neredeyse 3’te 2’si hiç 210 kilovatsaati aşmadan indirimli tarafta kalmış oldu.

210 kilovatsaatlik tüketim de bugünkü rakamlarla 288 lira. Yüzde 35’lik kısım ise 210 kilovatsaati aştı. Onlar da yine 210 kilovatsaatlik dilimdeki birim fiyattan yararlanmış oldu. Aşan kısmı yüksek tarife diliminden yararlandı” diye konuştu.

“Ticarethanelerde amacımız, yüzde 65’ini indirimli tarife grubunda karşılayacak bir çalışmadır”

Kademeli elektrik tarifesine geçildiği ilk dönemde ticarethanelerle ilgili tek tarife uygulaması başlattıklarını hatırlatan Bakan Dönmez, “Esnaf, küçük işletmeler ve sanatkarlarla ilgili birtakım talepler üzerine burada da bir çalışma yapıldı. Cumhurbaşkanımız ‘Ticarethanelerde de mesken tarife grubuna benzer bu tarife dilimi içerisinde bir indirimli tarife daha çalışalım’ dedi. Şu anda ona çalışıyoruz. Aylık ne kadar kilovatsaat olmasına ilişkin verileri topluyoruz.

Meskende yüzde 64-65’ini kapsıyoruz indirimli tarife grubunda. Ticarethanelerde de amacımız, yüzde 65’ini indirimli tarife grubunda karşılayacak bir çalışmadır. Dolayısıyla bu küçük esnaf ve işletmeler, o kadarlık tüketimden dolayı bir indirimden yararlanmış olacaklar. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Meskende olduğu gibi ticarethanelerde de iki kademeli bir tarife olacak. Burada da amacımız aynı meskende olduğu gibi yüzde 64-65’lik dilimini kapsaması” dedi.

“Cemevlerini ticarethane grubundan mesken tarife grubuna alıyoruz. Dolayısıyla cemevleri bu ucuz tarife dilimden yararlanmış olacaklar”

Türkiye’de 130 bin civarında dernek ve vakıf olduğunu anımsatan Bakan Dönmez, cemevlerini de kapsaması istenen elektrik faturası indirimine ilişkin şunları kaydetti:

“Onları ticarethane grubundan mesken tarife grubuna almış oluyoruz. Neredeyse yarı yarıya yakın indirim söz konusu olacak. Cemevlerini de bu uygulamayla birlikte bu ucuz tarife dilimden yararlanmış olacaklar. Mesken grubunda ibadethaneler vardı. Şimdi dernek, vakıf ve cemevleri gibi sivil toplum kuruluşları da bu gruba dahil edilmiş oldu.”

Bakan Dönmez, kademeli elektrik tarifesinin vatandaşların üzerinde bir sıkıntı ve zorluk oluşturduğunun farkında olduklarını belirterek, bu konu hakkında çare aradıklarını dile getirdi.

“Ben de elektrik faturamı ödemesem, benim de gözümün yaşına bakmazlar”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektrik faturasını ödememesine ilişkin konuşan Bakan Dönmez, “Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektriğimi ödemesem, elektrik şirketi hiç gözümün yaşına bakmaz, bu elektrik hizmetini keser. Onun bir süresi var. Fatura gidiyor, ihtar çekiliyor. Ardından ikinci ihtar çekiliyor. İkaz ediliyor. Bu süreçlerden sonra da kesilir. Bu şuna benziyor; siz markete gittiniz, alışveriş yaptınız ama ‘Ben parayı ödemeden çıkacağım’ diyorsunuz. O ürünleri size satarlar mı? Satmazlar. Bunu bir politika aracı kullanmayı doğru bulmam. Bakalım süreç nasıl işleyecek, biz de bekliyoruz” dedi.

“Ticarethane ve esnafla ilgili çalışma yüzde 65’ini kapsayacak"

Ticarethanelere ilişkin gazeteci Uysal’ın tekrar görüş vermesi üzerine Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

“Ticarethane ve esnafla ilgili çalışma henüz devam ettiği için, burada değerlendirmek çok uygun değil. Onu çalışacağız. Yüzde 65’i kapsayacak şekilde olduğunu kastettim. İki tarife arasında muhtemelen yüzde 25 civarında birim fiyat farkı olacak şekilde. Bu da dolayısıyla indirim anlamına geliyor. Ticarethane grubunda yer alan yaklaşık 7 milyon ticari işletme var. Özellikle küçük ölçeklerin belki tamamını kapsayacak kademeden bahsediyoruz. Aylık bir rakam söyleyeceğiz. Aynı konutta olduğu gibi 210 kilovatsaat demiştik. Tabii ki 210 kilovatsaatten fazla olacak o dilim. Çünkü esnafın da ona göre kendi elektrik tüketimi biraz daha fazla.”

“El birliği ile bu süreçlerin üstesinden geleceğimize de gönülden inanıyorum”

Bakan Dönmez, katıldığı programın kapanışın kısmında şunları söyledi:

“Zor günlerden geçiyoruz, vatandaşımızın sıkıntısının farkındayız. Hayat pahalılığı ve enflasyon ile ilgili. Burada bizim dışımızda gelişen etkileri vatandaşımıza en az şekilde aktarmaya çalışan bir hükümet ve kabine var. İnşallah bunu da en kısa sürede atlatacağız. El birliği ile bu süreçlerin üstesinden geleceğimize de gönülden inanıyorum.”