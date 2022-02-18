Tüketiciyi koruma kanunu sil baştan düzenleniyor. Taslak aşamasındaki düzenleme ile tüketici lehine ilave tedbirler getirilecek.

İnternet ve telefon abonelikleri

Abonelikler ve taahhütler bir yılla sınırlandırılacak. Devre tatil satışında da benzer bir yasal çerçeve oluşturulacak. Kurumlar 24 ay abonelik yapamayacak. Bu tip durumlarda vatandaşın rızası aranacak.

Ticaret Bakanlığı'na gelen şikayetler doğrultusunda gayrimenkul satışları, internet ve telefon abonelikleri ve taksit ödemelerine dair tüketici lehine düzenlemeler yapılacak. Detayları @trthaber muhabiri Süleyman Kaçmaz aktardı.https://t.co/ai7L2CtXBT pic.twitter.com/F4db9ygt6b — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 18, 2022

Gayrimenkul satışları

Tüketiciyi koruma kanunu ile gayrimenkul satışlarındaki mağduriyetlerin giderilmesi hedefleniyor. Satış vaadi sözleşmeleri noter huzurunda yapılacak. Kat irtifakı kurulmadan evin satışı gerçekleştirilemeyecek. Noterdeki satış vaadi sözleşmelerinde alıcı, o dairenin ipotekli, hacizli ya da başka birine satılıp satılmadığını görebilecek.

Taksit ödemeleri

Taksitli satışlarda tüketici lehine düzenlemeler geliyor. Belli bir taksit sayısını ödeyemeyince temerrüde düşme uygulaması değiştirilecek. Tüketicinin cayma hakkına ilişkin kolaylık getirilecek.

Ticaret Bakanlığı'na gelen şikayetler ışığında teklifin taslak çalışması oluşturuldu.

Kanun teklifinin kısa sürede Meclis'e getirilmesi planlanıyor.