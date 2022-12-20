Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2022 Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Karadeniz gazında İlk fazda açılan 10 kuyunun sonuncusunun önümüzdeki haftalarda tamamlanacağını belirten Bakan Dönmez, "Doğal gazda son 20 yılda devrim yaşıyoruz. 81 ilde 703 yerleşim yerinde doğal gaz kullanıyor. 69 milyon vatandaşımıza doğal gaz ulaştırıyoruz. Önümüzdeki yıl mart ayında gazı sisteme vermiş olacağız. Hanelerde kullanılan gazın tamamı buradan üretilecek gazdan karşılanacak." dedi.

Karada yapılan sondaj çalışmalarına ilişkin de açıklama yapan Bakan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü;

Şırnak Gabar bölgesinde sondaj çalışmalarımız sürüyor, yeni keşifler gelebilir.