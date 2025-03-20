Bakan Bolat: Üretim ve istihdamı koruma ve güçlendirme çabalarımız sürüyor

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından, TÜİK'in açıkladığı 2024'e ilişkin iş gücü verilerini değerlendirdi.

İşsizliğin geçen yıl yüzde 8,7 ile son 12 yılın en düşük seviyesine gerilediğini anımsatan Bolat, aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısının bir önceki yıla göre 988 bin kişi artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını aktardı.

Bolat, işsiz sayısının geçen yıl bir önceki yıla göre 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi olduğunu ifade etti.

İstihdam oranının bir önceki yıla göre 1,2 puan yükselişle yüzde 49,5 olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Bolat, "İhracat, üretim, yatırım, istihdam ve sürdürülebilir cari işlemler dengesi kapsamında hükümetimizin kararlıkla uygulamakta olduğu ekonomi programı olumlu sonuçlarını vermeye devam etmektedir. Bakanlık olarak ihracatçılarımıza sunduğumuz destekler, ticari diplomasi faaliyetlerimizin etkisiyle ihracatta elde edilen başarılar, üretim ve istihdam üzerinde olumlu sonuçlar vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, geçen yıl 4,8 milyon kişinin tarım, 6,7 milyon kişinin sanayi, 2,2 milyon kişinin inşaat, 18,9 milyon kişinin ise hizmet sektöründe istihdam edildiği bilgisini verdi.

"Performansı daha ileri taşımak için kararlılıkla çalışıyoruz"

İş gücünün 2005 yılına göre 14 milyon 412 bin kişi, istihdam edilenlerin sayısının ise 13 milyon 263 bin kişi arttığına dikkati çeken Bolat, 2002 yılında 36,1 milyar dolan olan mal ihracatının 7,3 katına çıkarak geçen yıl 261,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Bolat, geçen yıl hizmet ihracatının 115,2 milyar dolar olduğunu, toplam ihracatın ise 377,1 milyar dolara yükseldiğini aktardı.

Cari işlemler açığının geçen yıl 10 milyar dolara gerilediğini belirten Bolat, cari açığın Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payının aynı dönemde 2023'e göre 2,8 puan azalışla yüzde 0,8 olarak gerçekleştiğini vurguladı.

Bolat, ekonomik büyümeye katkı sağlamak için çalışmaya devam ettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"İhracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle, ihracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekleyen bir ivme yaratmaktadır. İthalat tarafında haksız uygulamalara müdahale edilerek yurt içi üretim ve istihdam desteklenmektedir. Bu doğrultuda, inovasyona dayalı dönüşümlerle üretim kapasitemizi daha da güçlendirmek ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak elde edilen bu performansı daha da ileri taşımak ve ekonomimizin büyüme yolundaki başarılarını artırmak için kararlılıkla çalışıyoruz".