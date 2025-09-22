Açık 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 22.09.2025 22:21

Bakan Bolat: Türkiye yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bölgesinde önemli bir ticari aktör olan Türkiye'nin, Asya ve Avrupa ticaret rotasındaki güçlü konumu, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinde sunduğu fırsatlar, istikrarlı ve rekabetçi yapısıyla yatırımcılara önemli fırsatlar sunduğunu açıkladı.

Bakan Bolat: Türkiye yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle New York'ta Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen Türk Yatırım Konferansı'na katıldıklarını belirtti.

Türk ve Amerikalı iş insanlarını bir araya getiren buluşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin sunduğu fırsatlar, yatırım alanları, yenilikçi alanlar ve ekonomi politikaları hakkında yatırımcılar ve iş insanlarıyla detaylı bilgiler paylaştığını aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Bölgesinde önemli bir ticari aktör olan Türkiye, Asya ve Avrupa ticaret rotası üzerindeki güçlü konumu, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinde sunduğu fırsatlar, istikrarlı ve rekabetçi yapısıyla yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaktadır.

Türkiye olarak ülkemizin en büyük ikinci ihracat pazarı ve beşinci ithalat kaynağı olan ABD ile ikili ticaretimizi artırma, mevcut sorunları çözerek yeni işbirliği alanlarını ortaya çıkarma ve yatırım alanlarını çeşitlendirme noktasında birlikte çalışmayı arzu ediyor ve ticaret hacmimizi 100 milyar dolar seviyelerine taşımayı hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında bugün düzenlenen Yatırım Konferansı'nın ikili ilişkilerimizin ve işbirliğimizin güçlenerek sürmesine önemli katkılar yapacağı inancındayız."

ETİKETLER
Ömer Bolat Yatırım Yatırımcı Ticaret ABD
Sıradaki Haber
ABD'li çip şirketi Nvidia, OpenAI'a 100 milyar dolara kadar yatırım yapacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum
22:56
Bolu'daki otel yangını davasına yarın devam edilecek
22:49
Polonya, hava sahasını ihlal eden Rus uçaklarını düşüreceğini duyurdu
22:47
Guterres: Filistinliler için devlet kurmak bir ödül değil, bir haktır
22:33
Katil İsrail, Gazze kentinde ana sağlık merkezlerini hedef aldı
22:44
Fransa, Filistin'i tanıdı
Alanya'da yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Alanya'da yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Antalya'da toptancı halinde patlama
Antalya'da toptancı halinde patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ