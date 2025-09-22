Açık 14.8ºC Ankara
Bilim Teknoloji
AA 22.09.2025 22:05

ABD'li çip şirketi Nvidia, OpenAI'a 100 milyar dolara kadar yatırım yapacak

ABD'li çip şirketi Nvidia, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile kurduğu stratejik ortaklık kapsamında şirkete 100 milyar dolara kadar yatırım yapacağını bildirdi.

ABD'li çip şirketi Nvidia, OpenAI'a 100 milyar dolara kadar yatırım yapacak
[Fotograf: Reuters]

Nvidia'dan yapılan açıklamada, OpenAI'ın bir sonraki nesil modellerini eğitmek ve çalıştırmak için en az 10 gigawattlık Nvidia sisteminin devreye alınmasını kapsayan stratejik ortaklık için iyi niyet mektubu imzalandığı aktarıldı.

Bu kapsamda veri merkezi ve enerji kapasitesini desteklemek için Nvidia'nın sistemler devreye girdikçe OpenAI'a 100 milyar dolara kadar yatırım yapacağı kaydedilen açıklamada, ilk aşamanın 2026'nın ikinci yarısında faaliyete geçmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, OpenAI'ın yapay zeka fabrikaları büyüme planlarında Nvidia'yı tercih edilen stratejik ortak olarak konumlandıracağı vurgulanarak, iki şirketin yazılım yol haritalarını uyumlu hale getireceği belirtildi.

Bu ortaklığın Microsoft, Oracle, SoftBank ve Stargate gibi ortaklarla sürdürülen mevcut işbirliklerini tamamlayıcı nitelikte olduğu bildirilen açıklamada, aynı zamanda insanlık yararına genel yapay zeka geliştirme misyonunu ilerletmeye de hizmet edeceğine işaret edildi.

Açıklamada, Nvidia ve OpenAI'ın stratejik ortaklığın yeni aşamasına dair ayrıntıları gelecek haftalarda netleştireceği aktarıldı.

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Nvidia ve OpenAI, 10 yıldır birbirini ileriye taşıyor. ChatGPT'nin atılımından bu yana geldiğimiz nokta, şimdi 10 gigawattlık altyapıyla yeni bir zeka çağını başlatacak." ifadelerini kullandı.

OpenAI CEO'su Sam Altman da geleceğin ekonomisinin temelinin bilgi işlem altyapısı olduğuna dikkati çekerek, "Nvidia ile hem yeni atılımlar gerçekleştirecek hem de bunları geniş ölçekte insanlara ve işletmelere ulaştıracağız." açıklamasında bulundu.

OpenAI Yapay Zeka
