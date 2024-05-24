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Ekonomi
TRT Haber 24.05.2024 12:01

Bakan Bolat: TCMB'nin günlük ihracat kredi limitini 3 milyar liraya çıkardık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Merkez bankasının günlük ihracat kredi limitini 3 milyar liraya çıkardık" dedi.

Bakan Bolat: TCMB'nin günlük ihracat kredi limitini 3 milyar liraya çıkardık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Hometex Ev Tekstil Fuarı'nda konuştu.

Bakan Bolat, konuşmasında şunları kaydetti;

Ticaret Bakanlığı olarak; üretimi, yatırımı, ihracatı artırmak, ülkemiz ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamak için sanayicilerimizle, esnafımızla, ihracatçılarımızla ve iş dünyamızın tüm temsilcileriyle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, hükümetimizin kararlı çalışmaları ve iş dünyamızın girişimci ruhuyla ülkemiz; kaliteli ve geniş ürün yelpazesi, çevre ve insan sağlığına duyarlılığı esas alan hızlı üretim, hızlı teslimat, yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi ile, dünya ekonomisinin devler ligine girme yolunda önemli mesafe kat etmiştir.

Nitekim, dünya ticaretinin ve küresel ekonominin ivme kaybettiği bir dönemde, Türkiye ekonomisi 2023 yılında yıllık reel olarak %4,5 büyüdü ve son 14 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdü. Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon 118 milyar dolara ulaştı. 255,4 milyar dolarlık mal ihracatı ve 100 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirerek rekorlar kırdı. Merkez bankasının günlük ihracat kredi limitini 3 milyar liraya çıkardık.

Ayrıntılar gelecek...

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Ticaret Bakanlığı Ömer Bolat İhracat Merkez Bankası
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