Finansal Okuryazarlık Platformu açıldı: Nasıl faydalanılabilir?

Son yıllarda, küresel finansal krizlerin etkisiyle finansal bilginin önemi arttı. Finansal eğitim ve finansal okuryazarlık konuları dünya genelinde, özellikle de OECD ülkelerinde, büyük önem kazanıyor.

Türkiye de bu trendi takip ederek, sermaye piyasalarının derinleşmesi ve yatırımcı sayısının artmasıyla birlikte finansal okuryazarlığa daha fazla önem veriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ortak şekilde hazırladığı Finansal Okuryazarlık Platformu hizmete açıldı.

Finansal Okuryazarlık Platformu, Türkiye’de finansal farkındalığı artırmayı ve bireylerin finansal hizmet ve ürünleri daha bilinçli kullanmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Birçok kategoride 51 eğitim videosu var

Finansal Okuryazarlık Platformu, kullanıcılarına "bütçe", "kredi", "yatırım", "bankacılık", "borsa" ve "kripto" gibi kategorilerde 51 ücretsiz eğitim videosu sunuyor. Bu eğitimler, pedagojik formasyona uygun olarak her kesimden bireyin finansal bilgi ve becerilerini artırmak için tasarlandı.

Siteye üye olan kullanıcılar, tamamladıkları eğitimlere göre 1. Düzey, 2. Düzey veya 3. Düzey finansal okuryazarlık katılım sertifikalarına sahip olabiliyor. Bu sertifikalar, bireylerin finansal bilgilerini belgelendiriyor ve onların daha bilinçli finansal kararlar almalarına katkıda bulunuyor.

5 bin kişi üye oldu

Platformun kısa sürede büyük ilgi görmesi, Türkiye’de finansal okuryazarlık konusundaki büyük ihtiyacı da gözler önüne seriyor. Site, kısa bir sürede 50 bine yakın kişi tarafından ziyaret edildi ve 5 bin civarında kişi siteye üye oldu.

Ayrıca, yüzlerce kullanıcı, eğitimleri tamamlayarak katılım sertifikasını şimdiden aldı.

Önümüzdeki dönemde, Finansal Okuryazarlık Platformu’nun hem kategori sayısını hem de eğitim videolarını artırması planlanıyor. Bu sayede, daha geniş bir kitleye ulaşılması ve daha kapsamlı bir finansal eğitim sunulması hedefleniyor.

Hedef finansal yetkinliklerin geliştirilmesi

Finansal Okuryazarlık Platformu’nun, Türkiye’de hane halkı, gençler, ev hanımları ve kadın girişimciler gibi geniş bir kitleye ulaşarak onların bütçe yapabilme, riskleri yönetebilme, finansal plan yapabilme, finansal piyasaları anlayabilme ve finansal kararlar verebilme yetkinliklerini geliştirmesi amaçlanıyor.

Bu platformun, Türkiye’nin finansal okuryazarlık alanında önemli bir merkez haline gelerek, bireylerin finansal bilgi seviyelerini artırması ve ekonomik istikrarın sağlanmasına katkıda bulunması yine amaçlar arasında.

Finansal Okuryazarlık Platformu'na e-Devlet şifresiyle de giriş yapılabiliyor.