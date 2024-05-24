Hafif Sağanak Yağışlı 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 24.05.2024 11:01

Finansal Okuryazarlık Platformu açıldı: Nasıl faydalanılabilir?

Türkiye’de finansal okuryazarlığı artırmak amacıyla kurulan Finansal Okuryazarlık Platformu, birçok konuda 51 ücretsiz eğitim videosu sunuyor. Platform, bireylerin finansal bilgi ve becerilerini geliştirerek ekonomik istikrarı desteklemeyi hedefliyor. Kısa sürede yoğun ilgi gören site, kullanıcılara finansal okuryazarlık sertifikaları da veriyor.

Son yıllarda, küresel finansal krizlerin etkisiyle finansal bilginin önemi arttı. Finansal eğitim ve finansal okuryazarlık konuları dünya genelinde, özellikle de OECD ülkelerinde, büyük önem kazanıyor.

Türkiye de bu trendi takip ederek, sermaye piyasalarının derinleşmesi ve yatırımcı sayısının artmasıyla birlikte finansal okuryazarlığa daha fazla önem veriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ortak şekilde hazırladığı Finansal Okuryazarlık Platformu hizmete açıldı.

Finansal Okuryazarlık Platformu, Türkiye’de finansal farkındalığı artırmayı ve bireylerin finansal hizmet ve ürünleri daha bilinçli kullanmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Finansal Okuryazarlık Platformu açıldı: Nasıl faydalanılabilir?

Birçok kategoride 51 eğitim videosu var

Finansal Okuryazarlık Platformu, kullanıcılarına "bütçe", "kredi", "yatırım", "bankacılık", "borsa" ve "kripto" gibi kategorilerde 51 ücretsiz eğitim videosu sunuyor. Bu eğitimler, pedagojik formasyona uygun olarak her kesimden bireyin finansal bilgi ve becerilerini artırmak için tasarlandı.

Siteye üye olan kullanıcılar, tamamladıkları eğitimlere göre 1. Düzey, 2. Düzey veya 3. Düzey finansal okuryazarlık katılım sertifikalarına sahip olabiliyor. Bu sertifikalar, bireylerin finansal bilgilerini belgelendiriyor ve onların daha bilinçli finansal kararlar almalarına katkıda bulunuyor.

Finansal Okuryazarlık Platformu açıldı: Nasıl faydalanılabilir?

5 bin kişi üye oldu

Platformun kısa sürede büyük ilgi görmesi, Türkiye’de finansal okuryazarlık konusundaki büyük ihtiyacı da gözler önüne seriyor. Site, kısa bir sürede 50 bine yakın kişi tarafından ziyaret edildi ve 5 bin civarında kişi siteye üye oldu.

Ayrıca, yüzlerce kullanıcı, eğitimleri tamamlayarak katılım sertifikasını şimdiden aldı.

Önümüzdeki dönemde, Finansal Okuryazarlık Platformu’nun hem kategori sayısını hem de eğitim videolarını artırması planlanıyor. Bu sayede, daha geniş bir kitleye ulaşılması ve daha kapsamlı bir finansal eğitim sunulması hedefleniyor.

Finansal Okuryazarlık Platformu açıldı: Nasıl faydalanılabilir?

Hedef finansal yetkinliklerin geliştirilmesi 

Finansal Okuryazarlık Platformu’nun, Türkiye’de hane halkı, gençler, ev hanımları ve kadın girişimciler gibi geniş bir kitleye ulaşarak onların bütçe yapabilme, riskleri yönetebilme, finansal plan yapabilme, finansal piyasaları anlayabilme ve finansal kararlar verebilme yetkinliklerini geliştirmesi amaçlanıyor.

Bu platformun, Türkiye’nin finansal okuryazarlık alanında önemli bir merkez haline gelerek, bireylerin finansal bilgi seviyelerini artırması ve ekonomik istikrarın sağlanmasına katkıda bulunması yine amaçlar arasında.

Finansal Okuryazarlık Platformu'na e-Devlet şifresiyle de giriş yapılabiliyor.

ETİKETLER
Bankacılık Borsa Ekonomik Büyüme Kripto Para SPK Yatırım Araçları
Sıradaki Haber
Finansal Hizmetler Güven Endeksi mayısta yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:36
Çin ile nükleer santral için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı
14:23
UNRWA: Gazze'deki savaş şiddetlenirken, Batı Şeria'daki gözden kaçıyor
14:20
İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların bilançosu çok ağır
14:20
Bakan Yumaklı: Yapay zekayı mutlaka kullanmanız gerekir
14:29
LGS giriş belgeleri yayımlandı
14:10
Operasyon bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Gök taşı meraklıları üniversiteyi adeta taş yağmuruna tuttu
Gök taşı meraklıları üniversiteyi adeta taş yağmuruna tuttu
FOTO FOKUS
Finansal Okuryazarlık Platformu açıldı: Nasıl faydalanılabilir?
Finansal Okuryazarlık Platformu açıldı: Nasıl faydalanılabilir?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ