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Ekonomi
AA 06.09.2023 17:23

Bakan Bolat: İhracatın yıl sonunda 255 milyar dolara çıkmasını öngörüyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın, 6 Şubat depremlerinin olumsuz etkileri, küresel ekonomi ve ticaretteki zayıf görünüme rağmen yıl sonunda 255 milyar dolara çıkmasını öngördükleri ifade etti. Bolat, "OVP döneminin sonu olan 2026 yılında ise ihracatımızın 300 milyar doları aşmasını hedefliyoruz" dedi.

Bakan Bolat: İhracatın yıl sonunda 255 milyar dolara çıkmasını öngörüyoruz
[Fotograf: AA]

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde açıklanan, 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi bakanlar ve başkanlar ile özel sektörün çatı kuruluşu temsilcilerinin iştirakiyle gerçekleştirilen OVP Tanıtım Toplantısı'na katıldığını bildiren Bolat, şunları ifade etti:

"2024-2026 dönemini kapsayan OVP'de, deprem afetinin yaralarının sarılması ve afet risklerinin azaltılması ile makroekonomik ve finansal istikrarı sağlayan, enflasyonla mücadele odağında kalıcı fiyat istikrarını hedefleyen, yatırım, istihdam, üretim, ihracatı önceleyen, sosyal adaleti ve refahı artıran politikalarımız ile temel makroekonomik hedeflerimizi belirledik."

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"OVP döneminin sonunda ihracatımızın 300 milyar doları aşmasını hedefliyoruz"

Bolat, OVP kapsamında, 6 Şubat depremlerinin olumsuz etkilerinin yanı sıra küresel ekonomi ve ticaretteki zayıf görünüme rağmen ihracatın 2023 yılında 255 milyar dolara çıkmasını öngördüklerine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Program döneminin sonu olan 2026 yılında ise ihracatımızın 300 milyar doları aşmasını hedefliyoruz. Program döneminde 2023 yılında 42,5 milyar dolar olması beklenen cari işlemler açığının kademeli bir şekilde 2026 yılında 30 milyar dolar seviyelerine düşürülmesini hedefliyoruz. Böylelikle, 2023 yılında yüzde 4 seviyesinde olan cari işlemler açığının gayri safi yurt içi hasıla içindeki payını, 2026 yılında yüzde 2,3 seviyesine düşüreceğiz. Ülkemizin üretim kapasitesini teknolojik dönüşüm ile güçlendirerek, cari işlemler hesabındaki sürdürülebilir iyileşmeyi sağlamayı amaçlıyoruz. Bu vesileyle, daha düşük ithalat rakamları ile daha yüksek ekonomik büyüme seviyelerine ulaşmayı hedefliyoruz. Orta Vadeli Programımızın Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda tüm milletimiz, ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

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Ömer Bolat İhracat
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