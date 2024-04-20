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Ekonomi
AA 20.04.2024 15:04

Bakan Bolat: Hizmet ihracatında yıl sonu hedefimiz 100 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yıl sonu hedefimiz olan 110 milyar dolar hizmet ihracatına ulaşmayı, bu vesileyle cari açığın kapatılmasına yine önemli katkı sağlamayı düşünüyoruz" dedi.

Bakan Bolat: Hizmet ihracatında yıl sonu hedefimiz 100 milyar dolar
[Fotograf: AA]

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya'da iş dünyasından kişilerin katılımıyla Hizmet İhracatı Strateji Konferansı'nı düzenlediklerini belirtti.

Hizmet ihracatının son yıllarda küresel anlamda hızlı büyüme kaydettiğini ve ürettiği ekonomik değer bakımından ülke ekonomilerinde hayati yer tuttuğunu ifade eden Bolat, dünya ticaretinde yeri artan sektörün, küresel hasılanın üçte ikisini ve istihdamın yüzde 50'sini oluşturduğuna dikkati çekti.

Bolat, Türkiye'yi ileriye taşımak için var güçleriyle çalıştıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"2024 yılında da aynı başarıları devam ettirmek niyetindeyiz. Bu ivmeyle yıl sonu hedefimiz olan 110 milyar dolar hizmet ihracatına ulaşmayı, bu vesileyle cari açığın kapatılmasına yine önemli katkı sağlamayı düşünüyoruz. Bu hedefe ulaşma yolculuğumuzda daima bizlerle olan Hizmet İhracatçıları Birliğimize (HİB) ve HİB Yönetim Kurulu Başkanı'mız Sayın Şekib Avdagiç'e teşekkürlerimi iletiyorum. Ülkemiz ekonomisini dünyanın en büyük ekonomilerinden biri yapmak ve vatandaşlarımızın refahını artırmak için Ticaret Bakanlığı olarak üzerimize düşen sorumluluğu her alanda layıkıyla taşımaya devam edeceğiz."

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Ticaret Bakanlığı İhracat Ömer Bolat
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