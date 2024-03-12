Bakan Bolat: Esnafımıza 468 milyar TL destekte bulunduk

Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğinin (TESKOMB) Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğuna işaret eden Bolat, esnafın, işçinin, çiftçinin, emeklinin, memurun, emekçinin ne olduğunu, nasıl yaşadığını çok iyi bildiğini söyledi.

Esnaf ve sanatkarların dertlerinin ve sıkıntılarını giderme noktasında büyük gayret gösterdiklerini kaydeden Bolat, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gerek 850 bin basit usuldeki esnafın vergi yükümlülüğünün kaldırılması gerekse 2002 yılından bu yana 468 milyar lira sübvansiyonlu finansman destekleriyle esnafımız her zaman başımızın tacı olmuştur." diye konuştu.

Bolat, 21 yılda Türkiye'ye çok büyük değerler katıldığını anlatarak, milli gelirin dört buçuk kat artışla 1 trilyon 119 milyar dolara çıktığını vurguladı.

İstihdamın da 19 milyondan 32 milyon 244 bine çıktığını anımsatan Bolat, "Kişi başına milli gelirimiz 3 bin 600 dolardan 13 bin 110 dolara çıktı. Ulaştırmadan altyapıya, savunma sanayisinden enerjiye, sanayiden imalata, tarımdan ticarete, ihracata varıncaya kadar büyük başarılar gösterildi. Bunlar hepinizin hayatına dokunan gelişmeler." ifadelerini kullandı.

Söz konusu dönemde belediyecilikte de birçok şehre çok büyük hizmetler yapıldığına işaret eden Bolat, "2019'dan sonra Ankara'da belediyeciliği gördünüz. 2019 öncesiyle 2019 sonrası arasında neler yapıldığını elinizi vicdanınıza koyarak bir mukayese yapın. 'Az laf, çok iş' diyorlar ama lafta yok iş de yok. Turgut Altınok Keçiören'de 'Efsane' belediyeciliğiyle Ankaralılığı ile milliyetçi olmasıyla iyi bir insan olmasıyla Ankara'yı inşallah yeniden dünya başkentleri seviyesine hızla çıkartacak." değerlendirmesinde bulundu.