Bakan Bolat: Bulgaristan ile ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Bulgaristan programına ilişkin bilgi verdi.

Bu kapsamda Bulgaristan Başbakanı Sayın Rosen Jelyazkov tarafından kabul edildiğini aktaran Bolat, "Sayın Başbakanla gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefimizi, karşılıklı yatırımları, iş dünyamızın ortaklığını, gümrük kapılarımızda devam eden yenileme çalışmalarını ve AB Yeşil Mutabakatını ele aldık. Türkiye ve Bulgaristan, yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji alanında ve savunma sanayide iş birliği yapma fırsatına sahiptir. Türkiye olarak dost ve komşu Bulgaristan ile ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız. Sayın Başbakana kabulleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Ekonomi ve Sanayi Bakanı Dilov ile görüşme

İş dünyası temsilcileri ve ihracatçılarla Sofya'da çeşitli temaslarda bulunduklarını aktaran Bolat, burada ülkenin Ekonomi ve Sanayi Bakanı Dilov ile Türkiye-Bulgaristan Ticaret Heyeti ve B2B Toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bolat, toplantının, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) tarafından organize edildiğine işaret ederek, "Türk ve Bulgar iş dünyalarının katıldığı toplantıda mevcut işbirliği fırsatlarını, ikili ticaret hacmimizi artırabilecek adımları, iş dünyalarımızın ortak şekilde hayata geçirebileceği projeleri ele aldık. Türkiye olarak, dost ve komşumuz Bulgaristan ile her alanda olduğu gibi ticari ve ekonomik alanda da işbirliğimizi güçlendirmeyi arzuluyoruz. Bu doğrultuda 7,8 milyar dolarlık ticaret hacmimizi daha da artırmayı, karşılıklı yatırımları ve projeleri çeşitlendirmeyi hedeflemekteyiz. İş dünyalarımızı bir araya getiren toplantının ikili ilişkilerimizi daha da güçlendireceği inancındayız." değerlendirmesinde bulundu.