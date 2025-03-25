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Ekonomi
AA 25.03.2025 13:17

Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanınmasına, geri alımda alınan hisselerin çekirdek sermayeden düşülmemesine karar verdi.

Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı

BDDK internet sitesinde yer alan duyuruda şunlar kaydedildi:

"Kurulun 25 Mart 2025 tarihli toplantısında, 24 Mart 2025 tarih ve E-24049440- 045.01[4/1]-149517 sayılı yazının incelenmesi sonucunda, payları Borsa İstanbul AŞ pay piyasasında işlem gören halka açık bankaların, 17 Mart 2025 tarihinden sonra bu piyasadan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a1) bendi uygulamasında çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmamasına ve Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uygulamasında kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dahil edilmemesine, bu kararın kuruluş birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."

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