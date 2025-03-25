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Ekonomi
TRT Haber 25.03.2025 11:06

Bakan Şimşek: Piyasalardaki öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uygulamaya başladığı, "Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım" (NDF) işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Bakan Şimşek: Piyasalardaki öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor
[Fotograf: AA]

Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine (NDF) başlamasına ilişkin açıklama yaptı.

Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımların atıldığını vurgulayan Bakan Şimşek, "TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, paylaşımında TCMB tarafından hazırlanan Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım işlemlerinin ne anlama geldiğinin anlatıldığı videoya da yer verdi.

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