Bakan Şimşek: Piyasalardaki öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor

Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine (NDF) başlamasına ilişkin açıklama yaptı.

Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımların atıldığını vurgulayan Bakan Şimşek, "TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, paylaşımında TCMB tarafından hazırlanan Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım işlemlerinin ne anlama geldiğinin anlatıldığı videoya da yer verdi.