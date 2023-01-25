Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bilgin, çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla Türkiye'ye gelen Adroviç ve beraberindekileri makamında ağırladı.

Görüşmede, iki ülke arasında 2015'te imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın uygulanması hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca 2012'de imzalanan ve iki ülke arasında çalışma, sosyal güvenlik ve istihdam alanlarında iş birliğini öngören anlaşmanın daha etkin uygulanarak iki bakanlık arasındaki iş birliğinin ilerletilmesi yönünde mutabık kalındı.

Ziyarette, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rıfat Feyziç de yer aldı.

Bakan Bilgin, mevkidaşını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasında köklü ve dostane ilişkiler bulunduğunu bildirdi.