Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, istihdam edilecek işçilerin sigorta primi ve vergisini karşıladıklarını söyledi.

İşe alınan her bir işçi için, işverenlere bir ayda 1500 liradan fazla destek sağlandığını açıkladı.

Desteğin yaklaşık 1350 lirasını sigorta primi, 200 lirasını ise vergi desteğinin oluşturduğunu belirtti.

Bakan Bilgin, imalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam için daha fazla sigorta primi desteği sağladıklarına dikkat çekti. Bu sektörlerde sigorta primi desteğinin aylık 3 bin 500 liradan fazla olduğunu aktardı.