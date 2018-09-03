Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gelinen seviyenin enflasyonla topyekün mücadeleyi gerektirdiğini vurguladı. Albayrak, "finansal istikrar açısından kurumlarımız eldeki tüm araçlarla gerekli çalışmaları yapmaktadır." dedi.

Reuters haber ajansına konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak,

dövizle borçlanmaya getirilen sınırlamanın, kurlarda oynaklığı azaltacağını belirterek bunun enflasyonu iyileştireceğine ve ekonomide daha sağlıklı bir büyüme sağlayacağına dikkat çekti.

Albayrak, "Finansal istikrar açısından da kurumlarımız gerekli çalışmaları yapmaktadır." dedi.

Örtülü sermaye kontrolü olmayacağını vurguladı.

Merkez Bankası'nın birçok ülkede olmadığı kadar bağımsız olduğunu ifade etti.

Uluslararası Para Fonu IMF'ye başvurma planı olmadığını, ülkeye sermaye çekmeye odaklanıldığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı, ABD'den Halkbank ile ilgili ceza beklemediklerini, Halkbank'ın bu süreçten tertemiz çıkacağını da vurguladı.

Albayrak, ABD ile askeri işbirliğinin sürdüğünü hatırlatarak "ABD ile stratejik ortaklığımız devam edecek." dedi.

Kaynak: TRT Haber