Genç çiftçilerin yüzü devlet desteğiyle gülüyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca 3 yıldır yürütülmekte olan ‘Genç Çiftçi’ projesi ile arıcılık mesleği gün geçtikçe gelişim gösteriyor. Uzun yıllar bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle yaylalara çıkamayan çiftçiler, devlet desteği ile bal üretimine başladı. Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuran ve projeleri onaylanan Hasköylü 3 genç çiftçinin 29 tane bal üretimi ve 3 arı sütü ünitesi teslim edildi.

Genç Çiftçi Projesi hakkında gazetecilere bilgi veren Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, her çiftçiye proje kapsamında 30 bin TL değerinde malzeme dağıtımı yapıldığını söyledi.

Çiftçilere 3 arı sütü ve 29 bal üretim ünitesi verdiklerini ifade eden Aydın, "Hasköy ilçemizde proje kapsamında arılarını teslim edeceğimiz 3 çiftçimiz var. Çiftçilerimizden biri arı sütü üretimi yapacak, 2’si de bal üretimi yapacak. Toplamda 29 tane bal üretimi, 3 tane de arı sütü üretimi olacak olan ilimizde, 32 tane arı ünitesi vereceğiz. 3 yıldır ‘Genç Çiftçi’ projesi kapsamında her sene bu şekilde arı dağıtıyoruz. Bu sene toplamda bin 230 tane kovan vereceğiz. İlimizde arıcılar, tarımsal alanın önemli bir faaliyet koludur. 47 bin civarında modern kovanımız var, bin civarında da eski usul kovanlarımız var." dedi.

Genç Çiftçi projesinin Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı bir proje olduğunu hatırlatan Aydın, "Tamamı hibe olan bir projedir. Her çiftçiye 30 bin TL değerinde kovan ve arıcı malzemesi dağıtılmaktadır. Arıcı malzemesi içerisinde arıcı çadırı, bal sağan makinesi, körük, eldiven ve arıcının her türlü ihtiyacını karşılayacak malzeme var. Bunun yanında da 40 tane de arılı kovan çiftçimize veriyoruz." diye konuştu.

"Ekonomiye yüz milyon civarında bir katkısı var"

Projenin ekonomiye 100 milyon civarında bir katkı sağlandığını anımsatan Aydın, "Ekonomiye yaklaşık olarak yüz milyon civarında bir katkısı var. İl dışından gelenlerle beraber de toplamda 200 bin civarında burada arı konaklayıp, bal elde ediliyor. İlimizde bitki florası bal için çok uygun bir floradır. Arıcılarda bu yüzden Muş’u tercih etmektedir. Bu floralar bala güzel aroma vermektedir. Tabi doğal ortam olunca, ilaçlama yapınca bitkilerin aroma tadı daha güzel oluyor. Bu nedenle ülke ve il genelinde ballarımız tercih ediliyor." ifadelerini kullandı.

Genç Çiftçi Projesi’nden faydalanan Süleyman Kayhan ise "Proje bize destek amaçlı verildi. Bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bize çok faydası var. Hayvancılıkla uğraştığımız için çok yararlı." diye konuştu.

Muş İli Arı Yetiştirme Birliği Başkanı Fırat Pekbay ise “Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Türkiye Arı Yetiştiriciler Birliği Merkezi ortak bir protokol imzalayarak ilk defa birlikler aracılığıyla proje kapsamında arı temini yaptıklarını söyledi. 3 yıldır yapılan bu Genç Çiftçi projeleriyle ilgili çalışmalarda epey genç çiftçi arkadaşlarımız bu mesleğe dahil edilmişlerdir. Bundan dolayı memnuniyetimizi dile getiriyoruz. Aynı zamanda bunun devamını da istiyoruz." dedi.

Kaynak: İHA