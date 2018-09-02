Halkbank Genel Müdürü Arslan'dan ‘döviz kuru’ açıklaması

Halkbank'tan yapılan açıklamada Genel Müdür Osman Arslan'ın katıldığı NTV canlı yayınının notları paylaşıldı.

Arslan, bankanın dijital kanallarında gerek bilgilendirme amaçlı, gerekse döviz alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere yayınlanan kurların sisteme aktarılmasında kullanılan dış veri kaynağı Bloomberg’de meydana gelen sistemsel bir hatanın zincirleme etkisi nedeniyle, 31.08.2018 akşamı piyasa kapanışı sonrasında, bankanın döviz kurlarının kısa bir süre için olması gerekenden daha düşük seviyelerden yayınlanmaya başladığını belirtti.

Yapılan ilk incelemede, sorunun Bloomberg sisteminden otomatik olarak alınan kura esas verilerin hatalı olmasından kaynaklandığının anlaşıldığını ifade eden Arslan, "Hatalı kurlar saat 22.01 ile 22.39 aralığında kısa süreli olarak işlem görmüş, bazı müşterilerimiz dijital kanallardan yaptıkları döviz alım satımlarını bu hatalı kurlar üzerinden gerçekleştirmiştir. Sorunun tespit edilmesi üzerine, döviz alım satım işlemleri geçici olarak kapatılmış, kısa sürede alınan tedbirlerle sistemde doğru kurların uygulanması sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

"Toplam bin 256 müşterimizin 3,3 milyon dolar döviz alım satım işlemi gerçekleştirdiği anlaşılmıştır"

Söz konusu saat aralığında, piyasa koşullarının tamamen dışında, teknik bir hatadan kaynaklanan düşük seviyeli döviz kurları kullanılarak müşteriler tarafından yapılan döviz alım-satım işlemlerinin kısa süre içerisinde tek tek belirlendiğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Toplam bin 256 müşterimizin 3,3 milyon dolar, 124 müşterimizin 539 bin avro, 383 müşterimizin ise diğer döviz cinslerinde 689 bin dolara eş tutarda döviz alım-satım işlemi gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Bu işlemlerin dolar cinsinden toplam büyüklüğü 4,6 milyon dolar civarındadır. Toplam işlem adedi ise 2 bin 569 olmuştur.

Bu işlemlerle ilgili olarak, derhal ilgili müşteri hesaplarına bloke konulmuş olup, bu süre içerisinde EFT ve Swift sistemlerinin kapalı olması nedeniyle banka dışına herhangi bir döviz ya da TL kaynak çıkışı olmamıştır. Yapılan detaylı incelemeler sonrasında, hatalı kurlardan yapılan işlemler iptal edilmiştir. Gerçekleştirilen düzeltme çalışmaları sonucunda bankamızın ya da müşterilerimizin herhangi bir kar ya da zararı oluşmamıştır."

"Yanıltıcı nitelikte haber ve yorumların yapıldığı görülmektedir"

Sorun tespit çalışmaları sırasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) uzmanlarının da bankaya davet edilerek inceleme yapmalarının sağlandığını aktaran Arslan, bankanın hatanın tekrar etmemesi için gerekli tedbirleri aldığını kaydetti.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, şöyle devam etti:

"Bankamız, algısının olumsuz şekilde etkilenmesine neden olan, hatalı veri sağlayıcı kuruluş hakkında her türlü yasal haklarını kullanacaktır. Ayrıca, bazı yazılı ve görsel medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında, bankamızın güven ve itibarını sarsıcı, kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı nitelikte haber ve yorumların yapıldığı görülmektedir. Gerçekle bağdaşmayan bu tür haber ve yorumlara itibar edilmemesi gerekmektedir.

Güçlü bir kontrol ve bilgi sistemleri altyapısına sahip bankamız, müşterilerimize güvenli ve kaliteli hizmet verme hedefiyle çalışmalarına devam edecektir."

Kaynak: AA