Anzer balında rekolte düştü

Anzer Balı Kooperatifi Başkanı Osman Civelek kooperatif binasında düzenlediği basın toplantısında, Anzer Yaylası'nda bu yıl 200 ailenin 3 bin 200 kovan ile arıcılık yaptığını belirtti.

Bu sezon hava şartları nedeniyle iyi üretim elde edemediklerini anlatan Civelek, şunları aktardı:

"Anzer balı rekoltesinde geçen yıla oranla dörtte bir düşüş yaşandı. Bu sene bize gelen bal miktarı 1,5 ton civarında. Bu balı tahlil için Hacettepe Üniversitesi'ne gönderdik. Tahlil sonuçları müspet olanları burada mühürleyip satışa arz edeceğiz. Bu ballar arzı karşılamaz. Elimizdeki bal miktarı düşük, talepler fazla. Geçen yıldan sarkan talepler var. İnşallah onları gerçekleştirmeye çalışacağız."

Civelek, geçen yıl yaklaşık 5 ton balın ellerine ulaştığını anımsatarak, "Bu sene elimize ulaşan 1,5 ton balın tamamının tahlilden geçip geçmeyeceğini de bilmiyoruz. Hava şartları rekoltenin düşüklüğünde çok etkili oldu. Geçmiş yıllarda rekoltenin 800-bin kilograma düştüğü olmuştu" dedi.

Bal üretimine son yıllarda ailelerin ilgi gösterdiğini vurgulayan Civelek, "Hedefimiz yıllık 3 ton civarında bal üretimini sağlamak. Türkiye'nin Anzer balı talebi yıllık 5 ton civarında" ifadelerini kullandı.

Civelek, Anzer balına bitki örtüsünün tat verdiğini aktararak, son yıllarda küçükbaş hayvancılığı yasaklayıp Anzer'de bal üretimini artırmanın çabasında olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA