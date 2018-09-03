Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE’de 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,61 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış çeşitli mal ve hizmetler grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2018 yılı ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 4,56, ulaştırmada yüzde 4,45, konutta yüzde 3,85 ve haberleşmede yüzde 2,63 artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup giyim ve ayakkabı oldu

2018 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda %1,59 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış ulaştırma grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 23,76, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 23,23, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 19,75 ve konut yüzde 16,30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

En yüksek fiyat artışı salçada

Fiyat artışında salçayı, yüzde 21,44 ile yumurta, yüzde 20,74 ile karpuz izledi.

Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 17,41 ile mücevher (altın), yüzde 13,56 ile salatalık, yüzde 12,14 ile bilgisayar, yüzde 11,40 ile muz, yüzde 9,50 ile uçak bileti ücreti, yüzde 9,22 ile yatak bazası, yüzde 9 ile elektrik ücreti yer aldı.

En çok kuru soğan ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 30,57 ile kuru soğanda gerçekleşti. Bunu, yüzde 19,93 ile havuç, yüzde 18,77 ile domates, yüzde 16,16 ile patates, yüzde 12,62 ile sivri biber, yüzde 10,98 ile armut, yüzde ile 9,29 ile erik, yüzde 5,59 ile erkek tişörtü izledi.

Kaynak: TRT Haber