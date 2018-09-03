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Merkez Bankası'ndan enflasyon rakamları sonrası açıklama

Merkez Bankası'ndan, enflasyon rakamları sonrası açıklama yapıldı. Açıklamada, "Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir." denildi.

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Merkez Bankasından enflasyon rakamları sonrası açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiğini belirterek, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkinin verileceğini duyurdu.

TCMB tarafından yapılan duyuruda, son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiği belirtildi. Açıklamada, "Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir. Bu çerçevede, daha önce yapılan iletişimle de uyumlu olmak üzere, son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir." denildi.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısı 13 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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