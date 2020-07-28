Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklada, Türkiye'de bir girişimcinin iş yeri açma süresinin pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat ettiğini söyledi.

Bakan Albayrak, "2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.