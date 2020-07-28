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Bakan Albayrak: Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti. 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklada, Türkiye'de bir girişimcinin iş yeri açma süresinin pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat ettiğini söyledi.
Bakan Albayrak, "2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 28, 2020
2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde TÜRKİYE, 190 ülke arasında 60. sıradayken BUGÜN 33. sırada.
TÜRKİYE yatırımcılar için CAZİBE MERKEZİ olmaya devam edecek! pic.twitter.com/wknZhPGgkv
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 19:26
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